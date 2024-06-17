【限定特価】☆WCS2023横浜☆準優勝☆サーナイトexデッキ【値下げ不可】

ご覧頂き、ありがとうございます。先日のWCS2023横浜のマスターカテゴリで準優勝したデッキです！世界大会で大活躍した本格構築デッキを是非お試しください！【値下げ不可】こちらのデッキはお値下げ不可になります。【VIPパス4枚抜き対応可能です】現在の金額から3000円引きで対応させて頂きます！ご希望の方はコメントお願い致します！※VIPパス以外は対応難しいです。★☆即購入大歓迎☆★安心のゆうゆうメルカリ便(匿名配送)です♪【注意事項】・取置き、専用、バラ売り不可です。・カードは一律プレイ用です。・1枚1枚透明スリーブに入れて発送致します。・梱包はしっかり行うのでご安心下さい。#わくわく3↑こちらをクリック後［販売中のみ表示］に、チェックを入れて頂ければ販売中のデッキが見やすいです。おかげさまでフォロワー様\u0026リピーター様が増えております♪♪今後も色々なデッキを出品予定です(^^)フォローして頂けると素早くチェック可能です♪⬛︎⬜︎⬛︎⬜︎⬛︎⬜︎⬛︎⬜︎⬛︎⬜︎⬛︎⬜︎⬛︎⬜︎⬛︎#ポケモンカード#VSTARユニバース種別···複数カード種別/詳細···デッキシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット



サーナイトexデッキ WCS2023横浜 準優勝-



シティリーグ優勝】 サーナイトexデッキ-



ポケモン - ~世界２位~ WCS 2023 準優勝デッキ サーナイトexデッキ ...



CL新潟2023準優勝】サーナイトexデッキ バトルvipパス ナンジャモ 人気 ...



サーナイトex】優勝デッキレシピまとめ | ポケカブック



初心者向け】今更聞けない今から始めるサーナイトex｜せらちょむ



人気が高い ポケモンカード サーナイトexデッキ世界大会準優勝 ...



ポケカ CL愛知準優勝デッキ サーナイトexデッキ 最善 www.policebumper.com



サーナイト✕ザシアンデッキ紹介｜クロック



PJCS2023準優勝】サーナイトexデッキ バトルvipパス ナンジャモ ...



サーナイトex／クレセリア CL愛知準優勝デッキ | GLAREGIGAGAMES



シティリーグ優勝CL準優勝】サーナイトex解説｜かるた



wcs2023準優勝】世界2位サーナイトex構築済みデッキ | wic-capital.net



サーナイトex／ザシアンV・ミカルゲ PJCS準優勝デッキ-



【WCS2023横浜準優勝構築 】サーナイトexデッキ R-WSA01 | フリマアプリ ラクマ