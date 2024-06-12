柚木沙弥郎　LA VIE 版画　シリアルNO付き

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IDEESHOPの展示会で購入し、大切に保管しておりました。箱で保管をし、壁掛け等は行なっておりません。美しい保存状態かとは思われますが、自宅保管にご理解いただけます方にご検討いただけたら幸いです。完璧を求められる方はお控え下さいませ。お値下げは控えさせていただいております。シリアルNO.86／120どうぞよろしくお願いいたします。縦32.8cm横42.6cm(額縁含む)素人採寸にご理解いただけます方にご検討いただけましたら、と存じます。万一のすり替え防止のため、返品、キャンセルはご遠慮いただいておりますので、何卒、ご了承くださいませ。