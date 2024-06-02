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商品詳細
ポケモンカードボタンSAR開封後すぐにスリーブに入れましたので傷はないと思いますが、神経質な方、完璧をお求めの方はご遠慮ください。写真撮影時のみスリーブを外しております。気になる点などありましたら、ご購入前に質問の程、よろしくお願いします。
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