スズキ バイオリン No. 220 1/16 SUZUKI VIOLIN

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#GreenStyleのレトロアイテムこちらで以前、中古で購入したものです。ごく最近まで子供が使用していたバイオリンになります。バイオリン本体は、全体的に大きな傷はなく、美品の部類に入ると思います。画像ご確認お願いいたします。弓はそのまま使えると思いますが少しダメージあります。気になるところかと思いますので交換を念頭に検討ください。付属品は購入時に付いてきたハードケースのほか画像のものすべてです。出品にあたって清掃実施しておりますがあくまでも年式経過の中古品ですので、傷、汚れはご了承ください。使っていただける方に…種類...バイオリン\"2057\"