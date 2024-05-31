美品 フェルナンデス ZO-3 '19 人気 エレキギター 初心者 ピンク

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ミニサイズのエレキギターでスピーカー内蔵！！持ち運びに便利なサイズ感とかわいい色味が性別問わずに人気です♪使用感の少ない美品ですのでお得に購入されたい方におすすめです。#良品楽器一覧はこちら●商品名フェルナンデスFERNANDESZO-3'19ゾウさんエレキギターミニエレキギタースピーカー内蔵ピンクPINK新品参考価格39600円(税込)●状態美品 使用感が少ない商品です。大きな傷や汚れもなく比較的綺麗な状態です♪動作確認・簡易クリーニング済み※あくまでUsed品になりますので細かな傷、汚れはございます。画像にてご確認ください♪●付属品本体のみ※画像にある物が全てです♪●商品特徴ブランドFERNANDES色Pinkトップの素材タイプアルダーウッド本体材質木材バック材質タイプメープルウッドスピーカー搭載ヘッドフォン端子装備★確認必須事項★※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。画像を参照の上、御入札下さい。※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の入札はご遠慮ください。ご不明な点は入札前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。ご了承の上、御入札の程宜しくお願い致します。※他サイトへの併売を行なっている為、予告無く商品が削除される場合がありますので、ご注意ください。