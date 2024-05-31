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- 50'S GREY TIGER 0.02MFD 400VDC NOS品 ペア
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商品詳細
幻の1950年代CORNELL-DUBILIER社製「GREY-TIGER」の出品です。P90搭載レスポールやSG、335、フルアコ等のハムバッカーにこれ以上のWAXCAPACITORはないでしょう、ご存じのように、GREYTIGERは1950年代初期から、55.56年頃にかけて、バンブルビーが登場する以前に、GIBSON社が、トラピーズテイルのゴールドトップをはじめ、アルニコ5のP-480と呼ばれるP-90搭載のレスポールカスタム.ES-330や、ES175、ES-125などのフルアコに採用していた、伝説のキャパシターです。リード線はNOSなので十分な長さがあります。即買い、ご質問大歓迎です。それではよろしくお願い致します検)#GIBSON#FENDER#TOKAI#BURNY#GRECO#SPRAGUE#CORNELL-DUBILIER#GREYTIGER#TIGERGREYTIGER0.02MFD400VDCNOS品
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