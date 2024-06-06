氷室京介 コレクタブル デスクトップ フィギュア 6個セット

・BEATOYS氷室京介KYOSUKEHIMUROコレクタブルデスクトップフィギュアCOLLECTABLEDESKTOPFIGURENEOFASCIO25THNAKEDSOULSTANSDINGLASTGIGSLASTGIGS2RDENCORELASTGIGS3RDENCORE6個セット未開封品です状態は画像にて確認してください画像に写っているもので全てになります自宅保管の為、神経質な方の購入は御遠慮いただき、ご了承いただける方のみ購入よろしくお願いします発送は匿名発送のヤマトにて予定していますバラ売り不可・お値下げ不可でお願いします*****************************レア希少BOOWYボーイ・



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