EVANGELION ギターピックセット （初号機、2号機セット）

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商品詳細
EVANGELIONギターピックセット（初号機、2号機セット）キョーリツ新世紀エヴァンゲリオンのピックです。楽器屋で数年前に購入しました。開封し、ベースの弦を数回ぺちぺちした記憶がありますが、その後は使用せず保管しておりました。削れありません。黒いピックの線やザラザラは最初からありました。プチプチで梱包し、ゆうパケットポストで発送します。#キョーリツ#EVANGELIONギターピックセット（2号機セット）#EVANGELIONギターピックセット（初号機セット）#エヴァンゲリヲン#惣流アスカラングレー#碇シンジ
http://narcologia.ru/goods/browse673591.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador153006.html
http://narcologia.ru/goods/moisture3569.html
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