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TC-Helicon VoiceTone C1
商品番号 B92063492479
商品名

TC-Helicon VoiceTone C1
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 7,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TC-HeliconVoiceToneC1ライブで使おうと考えておりましたが、使用しませんでした。ご活用いただける方にお譲りします。動作確認済みです。外箱に使用感があります。ケロケロボイスなど、オートチューンにも使えます。写真にあるものが全てです。ノークレームノーリターンでお願いいたします。■ボーカル用コンパクトエフェクター、ピッチ補正【付属品】・本体・ACアダプター・説明書・ケーブル・外箱TC-HeliconVoiceToneC1TC−Helicon#TC−Helicon#TC_HeliconVoiceToneC1種類...エフェクター・プロセッサー種類···ボーカル用
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