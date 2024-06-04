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商品詳細
書道・習字用品...硯 二十数年前に中国で買い求めた蘭亭硯です。使用してましたので、墨汚れが残っています。硯自体にキズは見当たらず、墨もよくおります。長年使ってきましたが、断捨離のため、大切にしてくださる方におゆずりできれば幸いです。大きさは23×16.7×5cm程です。重さ約5.8kg
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端渓硯（蘭亭硯・小） l 掛川市の書道道具専門店「手塚筆墨舗（てづか ...
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端渓硯 坑仔巌 蘭亭硯 3.5吋 | 上杉文林堂
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最新入荷-老•坑端硯・蘭亭図端渓硯・王式•丹 - lyceemaputo.org
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硯 ⑥値下げ端渓硯（蘭亭硯）
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