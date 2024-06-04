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蘭亭硯　端渓
商品番号 L88817164181
商品名

蘭亭硯　端渓
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 24,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書道・習字用品...硯　二十数年前に中国で買い求めた蘭亭硯です。使用してましたので、墨汚れが残っています。硯自体にキズは見当たらず、墨もよくおります。長年使ってきましたが、断捨離のため、大切にしてくださる方におゆずりできれば幸いです。大きさは23×16.7×5cm程です。重さ約5.8kg
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