ポケカ⚡キュウコン　レジェンド　1st

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商品詳細
ポケモンカードゲーム LEGENDシリーズ拡張パック ソウルシルバーコレクションキュウコン 013/070l11stedition1枚になります。貴重なカードとして、これまで大切に保管してきたものですが、裏側に白カケ等があります、詳細は写真にてご確認をお願いいたします。ご理解いただける方、よろしくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/recuperation177621.html
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