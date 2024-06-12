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ポケカ⚡キュウコン　レジェンド　1st
商品番号 T20039115813
商品名

ポケカ⚡キュウコン　レジェンド　1st
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,721 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム　LEGENDシリーズ拡張パック　ソウルシルバーコレクションキュウコン　013/070l11stedition1枚になります。貴重なカードとして、これまで大切に保管してきたものですが、裏側に白カケ等があります、詳細は写真にてご確認をお願いいたします。ご理解いただける方、よろしくお願いいたします。
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