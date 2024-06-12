ゲンシカイオーガEX UR 美品

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商品詳細
ゲンシカイオーガEXUR※状態は写真にて確認お願いします。過去にコレクションしていましたが、使用しないので出品します。中古品であることをご理解の上、ご購入をお願い致します。必要であれば写真の追加等行いますので、ご気軽にコメントください。※すり替えやトラブル防止のため、返品返金は致しかねます。ご理解の上、ご購入お願い致します。ポケモンカードポケカ旧裏SRポケカ整理
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