MR．BIG JAPAN DEMONIUM TOUR 94´ 布袋 激レア

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1994年の日本武道館公演の当時物です。使用した覚えはないので比較的きれいだと思いますが経年劣化による色褪せ、擦れはあります。アンティーク、ヴィンテージにご理解頂ける方でお願い致します。グッズ種類...その他ミュージシャン種別...グループミスタービッグレアレア物ヴィンテージハードロックエリックマーティンポールギルバートビリーシーンパットトーピーリッチーコッツェンメタリカGunsN'RosesBONJOVIHELLOWEENKISSクイーンアイアンメイデンDUODOKKENモトリー・クルーレーサーXFIGHTイングウェイマルムスティーンスティーブヴァイヴァン・ヘイレンホワイトスネイクガンマレイアンスラックスフェアウォーニングチープ・トリックナイアシンスキッド・ロウレッチリウォレントLAGUNSセパルトゥラハノイロックスメガデスラウドネスLUNASEAB'zGLAYXXJAPAN