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ポケカ vstarユニバース box シュリンク付き
商品番号 N17206668502
商品名

ポケカ vstarユニバース box シュリンク付き
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 3,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケカvstarユニバースシュリンク付き新品未開封　1BOX10パック入りです再シュリンク品ではありません。（BOX販売の過去取引にて一切トラブルはございません。）
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