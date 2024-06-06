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Audio Technica スピーカーアンプワイヤレスシステム
商品番号 N77576722209
商品名

Audio Technica スピーカーアンプワイヤレスシステム
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 14,100 円
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商品詳細

ワイヤレススピーカーアンプ、ワイヤレスマイク（1）、ATX-11マイク（2）、マイクケーブル（2）、AUXケーブル（1）、MP3プレーヤーを採用(FMラジオ、Bluetooth、AUXIN、リモコン).使用感の少ない美しい製品。すべてが完璧に動作します。
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