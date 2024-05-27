「バットマン＆ロビン」アクションフィギュア　９種

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商品詳細
ケナー社の「バットマン＆ロビン」アクションフィギュア９種です。今はなき、ハズブロージャパンの正規輸入品。バラ売りはしません。・ホバーアタックバットマン・バトルギアブルース・ウェイン・ヒートスキャンバットマン・アイスボードロビン・レーザースケートロビン・アイスブラストMr.フリーズ・バットガール・ジャングルポイズンアイビー・ベーン（ベイン）未開封ですが、パッケージにはダメージがあります。ほかにスレやキズ、凹み、ヨゴレがあります。古いものなので状態をご理解の上でお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。#バットマン#skellington_batman
http://narcologia.ru/goods/flight182828.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical601301.html
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