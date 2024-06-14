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商品詳細
KAWAIKGC-6グランドピアノ 運搬台車音楽ホールで使用しておりました。傷等は経年使用程度です。画像でご確認下さい。使用は全く問題ありません。最近まで問題なく使用しておりました。引き取り又は落札者に運送会社等を手配して頂けるのであれば遠方の方もお譲り可能です。音楽ホールや音楽サロン、グランドピアノの運搬が必要な方、これから音楽ホールやサロンを開設される方に是非どうぞ。
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http://narcologia.ru/goods/manufacture926941.html
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