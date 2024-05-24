美品レシラムポケモンカード25th ANNIVERSARY COLLECTION

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商品詳細
商品をご覧いただきありがとうございます。こちらのカードは入手後、すぐに透明スリーブと硬質ローダーに入れ、暗所にてストレージ保存をしています。まだ開封して数日でございます。 大変綺麗な状態です。psa鑑定にセット出出したかったゼクロムがでなかった為出品しました。ただ、パックから入手した際についていた初期傷や写真の光の反射や解像度の関係で写りづらい細かい傷がある可能性がございます。完美品をお求めの方や過度に状態を気にされる方の購入はご遠慮いただきますようよろしくお願いいたします。すり替え防止の観点からキャンセルについてはお受けすることができません。発送の際は折れ防止、濡れ防止を行い、UVカット硬貨ケースに入れて匿名発送を行います。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル特徴···プロモーションカード(PR)
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