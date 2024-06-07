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- ミッキーマウス Sowa\u0026Reiser 製作 No.120/1500 版画 額装
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商品詳細
Sowa＆Reiser社製のミッキーリトグラフになります。唯一、ディズニーから公式に描くことを許されているドイツのSowa＆Reiser社製の絵画になります。ブランド：DisneyエディションNo.：120/1500額装サイズ：約80cm×約62cm版画サイズ：約67cm×約46cm※版画サイズはアクリルの上から測定した数値になりますのでご了承ください。※素人採寸に付き、多少の誤差はお許しください。ミッキー好き必見、1500枚限定の掘り出し物でございます。リビングやお子様やお孫様のお部屋にいかがですか？状態額装、アクリル板に擦れ、汚れがございます。※画像をご覧頂き、ご納得の上ご購入下さいます様お願い致します。※専用箱にプチプチ梱包にて配送致します。
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