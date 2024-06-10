(週末値下げ)藤城清治「手まり唄」912/950額付

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日本人/人気アーティスト···藤城清治藤城清治 日本の愛唱歌 エディションナンバー、直筆サイン入りです。 手まり唄技法レフグラフ外寸（額縁）ヨコ395×タテ320（mm）内寸（画面）ヨコ235×タテ170（mm）額縁には細かい傷があります。箱無し説明文の紙を絵の後ろに貼っています。経年の劣化や上記の事をご了承頂いてのご購入をお願い致します。\u003cおまとめ値引き\u003e＊他のリトグラフとご一緒購入の場合お値引きいたします。-2枚ご一緒購入の場合:1枚につき500円割引-3枚ご一緒購入の場合:1枚につき1000円割引