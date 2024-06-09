【最終値下げ】bbm 広島カープ　栗林良吏　直筆サイン

bbm20231st広島東洋カープ 栗林良吏選手のクロス直筆サインです。カートンで1〜2枚出現の貴重なカードで18シリアルです。開封後即スリーブ保管とローダー入りです。即購入オッケーです。別サイト参考相場:¥30000ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···写真サイン有無···有り性別···男



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