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商品詳細
MusicomLABParallelizerParallelizer（パラレライザー）は、3xMonoSEND＆3xStereoRETURN（Dry）を備えたパラレル・エフェクトループが可能なステレオ・ライン・ミキサーです。パラレライザーは、ドライ信号が独立してミキサー部に直接入力されます。エフェクターの直列接続時やデジタルペダルからのドライ信号をミックスするという妥協がなくなりました。また、本機のシグナルフロー部は、バッファー、ミキサー共にハイクォリティーのコンポーネントを使用したアナログ回路でデザインされており、高い音質が保証されています。MIDIIN機能で、Dry、各Wet信号のon/offも可能です。室内でのみ使用していました。ケーブルの抜き差しの際にできた傷などやや使用感があります。マニュアル、保証書、元箱付属他の出品物と合わせてご購入いただける場合、お値引きいたします。エフェクトタイプ···スイッチャー・ラインセレクター
http://narcologia.ru/goods/sci-fi595847.html
http://narcologia.ru/goods/marshal53080.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric204745.html
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Musicom LAB Parallelizer [STEREO LINE MIXER] ｜イケベ楽器店
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