Fender Japan ストラト Squierシリーズ Nシリアル フジゲン

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商品詳細
【良品】FenderJapanフェンダージャパンストラトキャスターSquierSERIESスクワイアシリーズブラック アーム付きMADEINJAPANNシリアル1993〜1994年 フジゲン製本体、取扱説明書、ソフトケース(Moon製)出品に際して•ピックアップセレクターが不調でしたのでの、プロのリペアショップに依頼して、新品に交換しました。(5,500円相当)•全体的なクリーニング(フレット磨き上げ、指板を磨き上げ、金属パーツ磨き上げ含む)•新品の弦に張替•電気系統に問題ありません。ネックはほぼストレート、フレット9割以上、残っています。•トラスロッドは左右に余裕があります。ピックガードに若干のスリキズがありますが、使用感は少なめで、目立ったキズやダメージの無い美品に近い状態です。•ナット幅 約42mm•重量 約3.43kg他にも関連商品を出品しています。#古着と音楽の輪_楽器機材編即購入、大歓迎！！お気軽に質問、コメントしてください。ヤマハ ギブソン フェンダー アンプ エフェクター
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