掛け軸　骨董品　美術品

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商品詳細
家にあった物です、縦は190cm、幅は57cmぐらいです台湾の掛け軸肉筆です。シミが有ります。中国の骨董品骨董品掛け軸額縁美術品インテリア雑貨陶器古美術掛け軸筆立てその他筆筒
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http://narcologia.ru/goods/tenet954763.html
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