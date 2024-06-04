ホットトイズ サノス インフィニティウォー

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商品詳細
コレクション整理のために出品させて頂きます。開封済み品です。正規店で購入し、デトルフ内に素立ちで保管していました。素人目ですが本体の目立つ傷やヨレはありません。付属品、説明書共に揃っています。ガントレットのライトは動作確認のため一度点灯し問題ありませんでした。電池は動作確認時使用しただけでその後は箱にしまってました。あくまで中古品ですので完璧を求める方は購入をご遠慮下さい。状態は写真ご確認お願いします。
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