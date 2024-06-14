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- 玉置保夫 志野 花入 岐阜県無形文化財保持者 志野焼 花器 です。
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商品詳細
志野花入玉置保夫岐阜県無形文化財保持者志野焼花器です。大きさ直径108ｍｍ高さ187ｍｍです。志野 志野焼 アンティーク ヴィンテージ わび さび 釉薬 無地志野 鼠志野 赤志野 紅志野 絵志野 茶道 華道 花入 花入 花器 花瓶 花生 玉置保夫 無形文化財 無形文化財保持者 値下げ#花瓶#昭和レトロ#大正浪漫#ヴィンテージ#アンティーク#花瓶#花器#華道#玉置保夫#玉置_保夫#志野#志野焼#岐阜県無形文化財保持者#岐阜県_無形文化財_保持者#値下げカラー...ホワイト種類...宝瓶・花瓶
http://narcologia.ru/goods/providence679294.html
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