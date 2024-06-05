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Lilかんさい 西村拓哉 チビぬい
商品番号 A35660099219
商品名

Lilかんさい 西村拓哉 チビぬい
ブランド名 ジャニーズ
特別価格 税込 2,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品について　状態:新品、未使用に近い　外袋:無し（発送時は別の袋に入れ発送させていただきます。）　種　　　類:チビぬい　保存方法:外袋は開封時に破ってしまったためありませんが、ほかの袋に入れ暗所にて保管しておりました。■購入について　即購入:⭕　値下げ交渉:❌#チビぬい#ちびぬい#ぬいぐるみ#Lilかんさい#西村拓哉#関西ジャニーズJr#ジャニーズ#人気グループ#アイドル#人気アイドル
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