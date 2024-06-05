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ボカロ　初音ミク 星祈の夜 磁力賞 A賞 中国限定 ぬいぐるみ
商品番号 I55502565914
商品名

ボカロ　初音ミク 星祈の夜 磁力賞 A賞 中国限定 ぬいぐるみ
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。・A賞　ぬいぐるみ　サイズ:約40cm星の裏にスイッチがあり押すと光ります。即購入可能です。
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