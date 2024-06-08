ORANGE CRUSH 20RT フットスイッチ付属

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ORANGEコンボアンプ出力：20Wスピーカー：Custom8inchコントロール：クリーンVol,ダーティーGain ＆Vol,チェンネルセレクター 3バンドEQ,リバーブ,クロマチックチューナー入出力端子：AUXIN,PHONES,フットスイッ チジャック（クリーン/ダーテ ィー切り換え）寸法：36.5×325×19.7cm重量：6.7Kg（電源コード含む実測値）付属品：フットスイッチFS1mini＆2mシールド（別売り5000円位の品）2021年5月に新品で購入しました。コレクション品(普段使い無し)として所有していたので傷みや汚れはほとんど有りません。スピーカーもエージングが終わっていない状態なので、この先どんどん表現力豊かな鳴りに変わっていくと思います。コンパクトながらもOrangeらしいヴィンテージなクリーンからクランチ、ドライブサウンドまで幅広い音作りができ、デジタルリバーブも搭載されたとても使い勝手の良いアンプだと思います。フットスイッチでクリーンchとダーティーchの切り換えが出来るので、ちょっとしたライブでも重宝出来ると思います。今回コレクション品入れ替えのため出品いたします。