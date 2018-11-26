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マーベルセレクト　メフィスト　フィギュア
商品番号 M48088311832
商品名

マーベルセレクト　メフィスト　フィギュア
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 3,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···アクションフィギュアマーベルセレクト　メフィスト　フィギュアかなり希少レア物です。MCUにも、そろそろ登場するのではないでしょうか？アガサ辺りに登場する予感です。基本観賞用に飾っておりました。引っ越しするため、断捨離で手放すことにしました。それでも大丈夫な方よろしくお願い致します。箱ありません。写真現状引渡しです。梱包して発送します。#マーベル#マーベルフィギュア#メフィスト#アガサ
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