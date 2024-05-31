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FANTASTICS VOYAGE Tシャツ Mサイズ 受注生産
商品番号 T54707152549
商品名

FANTASTICS VOYAGE Tシャツ Mサイズ 受注生産
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FANTASTICSLIVETOUR2021VOYAGECOSTUMETシャツMサイズ受注生産だったので現在は販売されてません。新品未開封のまま一度も開封することなく自宅保管してました。袋ごと畳んでいたので写真のように袋にはシワがついてます。開封してないため、Tシャツに縫製不良があるかどうかの確認もしていません。万が一縫製不良があった場合の返品や返金には対応しません。開封して大丈夫なら発送前に開けて確認させていただくので、購入意思のある方のみコメント欄にてお知らせください。
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http://narcologia.ru/goods/monophonic656712.html
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