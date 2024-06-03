KORG CLIP HIT クリップヒット

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商品詳細
KORG電子ドラムクリップドラムキットCLIPHIT動作確認済み、問題なく動作しております。外観などは写真でご確認ください。チェック用に使用した電池(単三4本)もお付けいたします。ご質問等ありましたらお気軽にしてください。よろしくお願いします！付属品 本体、外箱、説明書、クリップ3個、フットペダル1個#コルグ#KORGCLIPHIT
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