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ポケモンカードVSTARユニバース ギラティナVSTARゼラオラVSTARセット
商品番号 H40500490272
商品名

ポケモンカードVSTARユニバース ギラティナVSTARゼラオラVSTARセット
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···シングルカードシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットレアリティ···URポケモンカードVSTARユニバースギラティナVSTARURゼラオラVSTARSAR２枚セットどちらも主観で白かけ等なく美品かと思います。自引き後スリーブに入れ保管すり替え防止のため、返品不可
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