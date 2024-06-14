ポケモンカードVSTARユニバース ギラティナVSTARゼラオラVSTARセット

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商品詳細
種別···シングルカードシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットレアリティ···URポケモンカードVSTARユニバースギラティナVSTARURゼラオラVSTARSAR２枚セットどちらも主観で白かけ等なく美品かと思います。自引き後スリーブに入れ保管すり替え防止のため、返品不可
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