九谷焼　飾り大皿　兎　秀峰　送料込み0803

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送料込み 即購入ok！皿立ては商品に含まれません。直径 31.0cm高さ 3.8cm●その他、注意事項：中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。ご返品はお受けすることができません。