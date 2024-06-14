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九谷焼　飾り大皿　兎　秀峰　送料込み0803
商品番号 T37342622913
商品名

九谷焼　飾り大皿　兎　秀峰　送料込み0803
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 2,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料込み　即購入ok！皿立ては商品に含まれません。直径　31.0cm高さ　3.8cm●その他、注意事項：中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。ご返品はお受けすることができません。
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