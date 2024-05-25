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名作 東洲斎写楽 喜多川歌麿 純金 純銀金張 特大切手型レリーフ 記念メダル
商品番号 M36970054732
商品名

名作 東洲斎写楽 喜多川歌麿 純金 純銀金張 特大切手型レリーフ 記念メダル
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 8,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※お気軽に価格ご相談下さい。名作東洲斎写楽大谷鬼次の江戸兵衛と岩井半四郎の重の井喜多川歌麿台所美人見てお分かりの通りクォリティーのとても高い素晴らしいお品かと思います。5枚目の画像が画の構成です。保管シートお付け致します。100円は付きません。大きさの目安で置かせて頂きました。表面純金部分はプルーフ仕上げ純金の延板に裏側は補強の為、純銀を裏打ちして作られ限定販売された希少なお品です。純金張とは、金メッキが「膜」であるのに対して金張りは「板」ですので、使用する金の量にも差があります。金張りは金メッキよりもおよそ100倍金の層が厚いため、金メッキよりも格段に高価です。発行部数500部重さ約20.8g記念メダル工芸品純金切手趣味週間純銀日本画
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