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商品詳細
種類···電子ドラムアクセサリー・パーツ···椅子レベル···初心者Alesis電子ドラムNitroMeshKitのフルセットになります。ハイハット、タム、スネア、クラッシュシンバル、ライドシンバル、バチ、イスなどのセットです。半年前にAmazonさんから購入したのですが、練習する時間が無く、家に置いていても仕方ないので出品致します。値下げ中でございます。原価71760￥
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