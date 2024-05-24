石膏像　ミロのヴィーナス　胸像　デッサン　美大芸大受験　インテリア

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商品詳細
石膏像 ミロのヴィーナス 胸像岡石膏製作のお品になります。年月と共にいい味が出ています。デッサン用にいかがでしょう。美大芸大受験、アートを目指す方、又はインテリアに、小ぶりサイズの35センチ。サイズ 35×17×18観察力を育ててくれたヴィーナスですが出番がなくなりました。自宅保管にご理解下さる方よろしくお願いいたします。#石膏像#ミロのヴィーナス#デッサン#美大芸大#受験#インテリア
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