専用です!　桶太鼓　楽器　太鼓

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商品詳細
ご縁誠にありがとうございます写真の状態がお送り致します全ての状態です箱 無し本体のみです。音はお好みにチューニングして下さい面部 約25センチ高さ 約30センチです宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/preference228638.html
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http://narcologia.ru/goods/injure288467.html
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