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専用です!　桶太鼓　楽器　太鼓
商品番号 F88376277605
商品名

専用です!　桶太鼓　楽器　太鼓
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 8,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご縁誠にありがとうございます写真の状態がお送り致します全ての状態です箱　無し本体のみです。音はお好みにチューニングして下さい面部　約25センチ高さ　約30センチです宜しくお願い致します。
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