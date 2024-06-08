オーボエリード(ミディアム)2本セット

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。オーボエリード(ミディアム)2本セットです。Chiarugi-2の46ミリの新品チューブを使用、リード部分は新品の材料を使用しています。楽器や吹き方との相性もありますが、楽しくオーボエを吹けるようお手伝いできたらと出品させていただきました。現在都内の楽器店でも販売させていただいております。指導先等でも販売しているので、写真は見本となります。消毒、乾燥完了後に発送させていただきます。材料→Rigotti型→ヘルトナーゲル115番使用。試奏楽器マリゴ901。
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