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ポピーsar
商品番号 F62946583657
商品名

ポピーsar
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,713 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルポケモンカード黒煙の支配者ポピーsarパック開封後直ぐスリーブに入れて保管しております。状態面に関しては写真での判断をお願い致します。発送時には折れ、濡れ防止実施して発送します。すり替え防止のため返品不可とさせていただきます。
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