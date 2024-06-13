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【処分価格】セガトイズ グランドピアニスト SEGA ピアノ
商品番号 H33330437527
商品名

【処分価格】セガトイズ グランドピアニスト SEGA ピアノ
ブランド名 セガ
特別価格 税込 16,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・こちらセガトイズSEGATOYSグランドピアニストグランドピアノ自動演奏グランドピアノです。整理のため処分として出品しました。・元箱に多少のダメージはありますが中身は未使用かつ封のビニールテープも切っていません。そのため梱包から出した商品の画像を載せられない点をご容赦ください。・重量は本体2.5kg、総重量3.6kgサイズは約幅244×高さ173×奥行330mmになります。
http://narcologia.ru/goods/Persia807888.html
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