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- 【処分価格】セガトイズ グランドピアニスト SEGA ピアノ
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商品詳細
・こちらセガトイズSEGATOYSグランドピアニストグランドピアノ自動演奏グランドピアノです。整理のため処分として出品しました。・元箱に多少のダメージはありますが中身は未使用かつ封のビニールテープも切っていません。そのため梱包から出した商品の画像を載せられない点をご容赦ください。・重量は本体2.5kg、総重量3.6kgサイズは約幅244×高さ173×奥行330mmになります。
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