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ポケモンカードアルセウスvstarUR
商品番号 Y53916529490
商品名

ポケモンカードアルセウスvstarUR
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こんにちは　ご覧いただきありがとうございますこちらパック開封後すぐにスリーブに入れましたので　傷はないと思います　念の為プレイ用でお願いしますボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR
http://narcologia.ru/goods/revamp790922.html
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