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- 氷室京介! SPGIGS P.A-Room限定! B・NixスタッフTシャツ!
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商品詳細
※必ずプロフィールをご覧いただきますようお願い申し上げます。氷室京介SPGIGSTHEBORDERLESSFROMBOOWYTOHIMUROP.A-Room限定!BeatNixスタッフTシャツになります。サイズはMサイズで着用回数は1回、クリーニング済商品になります。通常のスタッフTシャツとは違い*CREW*とプリントされたTシャツはライブ中でもP.A-Roomの中で作業を行うスタッフしか着れない非常に貴重なTシャツになります。是非、この機会に貴重なコレクションに如何でしょうか。NC・NRで宜しくお願い申し上げます。
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