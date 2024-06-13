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大特価！レイジングサーフ　バラ未開封60パック(購入レシート付き)ポケモンカード
商品番号 U87904604633
商品名

大特価！レイジングサーフ　バラ未開封60パック(購入レシート付き)ポケモンカード
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　レイジングサーフ60パックそれぞれ、バラで店舗(コンビニ)にて本日購入しました。一応、購入レシートあります、写真でご確認ください。(商品と一緒に封入致します。)【商品内容】・レイジングサーフ　バラ×60パック(BOXではなく、バラでそれぞれ買っております)・購入時のレシート(購入店舗など住所等わかる部分は黒塗りさせていただいております。【発送について】発送時は袋＋プチプチ(衝撃緩和)に入れるなどして濡れ防止対策して発送します。未開封なので中身での評価はご遠慮ください。バラパックのためBOXの封入率とは異なります。※すり替え防止の為、返品交換は致しかねます。※内容を充分にご理解の上ご購入お願いします。※個人保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。種別:パック種別/詳細:未開封パックシリーズ:ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット:強化拡張パックレイジングサーフ［検索用］ポケモンカードポケカポケモントレーナーサポートグッズスタジアムエネルギー強化拡張パックVSTARユニバースVMAXクライマックスハイクラスパッククレイバーストスノーハザードトリプレットビートpokemonGOポケモンGOバイオレットexスカーレットexバイオレットスカーレットRRRRRRSRCSRCHRSASARAR種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···パック
http://narcologia.ru/goods/procurement207833.html
http://narcologia.ru/goods/plaque180607.html
http://narcologia.ru/goods/encourage914372.html

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