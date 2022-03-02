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備前　　泡瓶、酒呑セット
商品番号 G90845487704
商品名

備前　　泡瓶、酒呑セット
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 10,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「中村　真」作高さ約8㎝幅約10㎝(泡瓶)直径約8、5㎝高さ約3㎝(酒呑)
http://narcologia.ru/goods/message525027.html
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