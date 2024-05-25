ピロ水　アマカノ2 アクリルオーナメント　鳶町 ちとせ

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商品詳細
ピロ水 アマカノ2アクリルオーナメント 鳶町ちとせ になります。即購入可。匿名配送。アクリルオーナメントと箱のみになります。表面に写真ではわかりづらい細かい傷のような痕が複数あります。(2枚目3枚目例)光当てるような角度でみえます。コレクションとして気にされる方はご遠慮下さい。
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