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ピロ水　アマカノ2 アクリルオーナメント　鳶町 ちとせ
商品番号 L17700787767
商品名

ピロ水　アマカノ2 アクリルオーナメント　鳶町 ちとせ
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 5,248 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピロ水　アマカノ2アクリルオーナメント　鳶町ちとせ　になります。即購入可。匿名配送。アクリルオーナメントと箱のみになります。表面に写真ではわかりづらい細かい傷のような痕が複数あります。(2枚目3枚目例)光当てるような角度でみえます。コレクションとして気にされる方はご遠慮下さい。
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