未使用未開封長渕剛ConcertTour2023OH!バースデースポーツタオル黒

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新品、未開封、限定品TsuyoshiNagabuchiConcertTour2023OH!バースデースポーツタオル【Black】長渕剛さんの誕生日に限定で販売されたバースデータオル。完全限定品。日本武道館で購入しました。ファンなら欲しい限定商品で、会場でも、即完売でした。今の所値段はこのままで考えております。#長渕剛