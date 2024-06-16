ポケモンカード　リザードン V STAR HR 118/100

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングルレアリティ···HRスリーブに入れて保管しております。素人目線ですが目立った傷や汚れはございません。中古品のため神経質な方はお控えくださいませ。ポケモンカードゲームポケカポケモンカードリザードンリザードンVSTAR
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