作家物　陶芸家　河合卯之助 白高麗茶碗　箱付き　茶道具　白磁

直径 約12.5センチ高さ 約6.5センチ使用感あり。縁に裏表に抜けている貫入があります。箱つき。￼作者は同じですが箱と中身が違うようです。#片付け中の骨董#茶碗の一覧骨董品の整理をしています。ほかのアプリにも出品中です。購入希望、検討されている方、サイズやご質問はコメントをお願いします。古いものですので小傷やスレなどあります。ご理解のうえご購入をお願いします。■#古伊万里#骨董#膾皿#和食器#骨董品#アンティーク#色絵皿#九谷焼#伊万里#古美術#和骨董古伊万里骨董膾皿和食器骨董品アンティーク色絵皿九谷焼伊万里古美術和骨董蚤の市ヴィンテージ古道具藍九谷古九谷青磁白磁人間国宝色絵古九谷中国陶磁韓国陶磁李朝皿鉢陶片茶碗茶道具