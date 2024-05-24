中国　玉石寿山石彫刻　昆虫　印材　箱付　V 3340

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大きさ 高さ約5cm 幅約4cm×約5.5cm重さ約132ｇ修復箇所があります。(画像7枚目）土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。